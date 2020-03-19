هذا ما سيحدث لجسمك اذا تناولت ثلاث حبات تمر يومياً على الريق

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عدن - ياسمين التهامي - التمر له فائدة عالية جدا لذلك فإن تناول ثلاث تمرات فقط كافى جدا لصحة الانسان، فى ثقافتنا الشعبية كشرقيين، إذا تناولت ثلاث تمرات يوميا ماذا يحدث:

هذه الفاكهة تعطي طاقة مركزة للجسم.

تعتبر مصدر للحديد لذلك ينصح بتناول التمر لمن يعانى من نقص الحديد.

التمر غنى بالألياف الطبيعية.

التمر يقوى الجهاز العصبى.

التمر يقوى العظام.

التمر غني بالسكر والفركتوز .

ينصح به لمن يقوم بأنشطة رياضية قوية أو عنيفة.

ما يحتوى عليه التمر من كالسيوم وفوسفات هام جدا لتكوين وصلابة عظام الإنسان.

التمر يساعد على تكوين العضلات.

التمر يساعد على تأخر علامات الشيخوخة.

التمر مفيد جدا للبروستاتا والكلى.

ينظم نسبة الكوليسترول فى الدم.

مضاد للاكسدة.

مضاد للإمساك.

ينظف القولون.

يقي من اضطرابات الجهاز العصبى.

شراب التمر الطبيعي يحمل نفس مميزات التمر وفوائده. أخبار جديدة من الخليج 365:​ Advertisements ​​ ​ ​ ​​ ​ ​ ​​ ​

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