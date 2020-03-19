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صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا للتو..الملك سلمان بن عبد العزيز يباغت كل ابناء اليمن شمالا وجنوبا بمرسوم ملكي عاجل بشأن فيروس كورونا القاتل

ااصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز توجيهات عاجلة لمركز الملك سلمان للاغاثة لتقديم كافة المساعدات حتى يتمكن اليمنيين من مواجهة فيروس كورونا القاتل .

وأعلن وزير الصحة اليمني الدكتور ناصر باعوم، عن تقديم مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية، مساعدات صحية تشمل أدوية ومستلزمات طبية وقائية وعلاجية بقيمة 3.5 مليون دولار، لمواجهة وباء كورونا.

وأوضح وزير الصحة لوكالة الانباء اليمنية(سبأ) بأن مركز الملك سلمان سيرسل أجهزة الفحص السريع لتسهيل عمل الفرق الطبية في المنافذ ومراكز الحجر الصحي..لافتا إلى أن الدعم يتضمن أدوية ومعدات طبية متنوعة ومستلزمات صحية ومعقمات، تلبي احتياجات الوزارة وفرقها في مواجهة الوباء المتفشي في العديد من دول العالم.

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وردنا للتو..الملك سلمان بن عبد العزيز يباغت كل ابناء اليمن شمالا وجنوبا بمرسوم ملكي عاجل بشأن فيروس كورونا القاتل



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