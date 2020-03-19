ليس من أجل الكورونا....إليك السر الحقيقي وراء غلق المليشيات الحوثية للمدارس‎

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 مارس 2020

هاجر محمد

من الصين إلى لبنان والولايات المتحدة ، تتخذ البلدان في جميع أنحاء العالم إجراءات سريعة لمواجهة التهديد المستمر لفيرس الكورونا. يعد إغلاق المدارس استجابة شائعة وضرورية للوباء الجديد Covid-19. على عكس الأماكن الأخرى في العالم ، كان إغلاق المدارس في اليمن من أجل استغلالها لأغراض إجرامية.



نقلت صحيفة ذا ناشيونال ما قاله المدنيون في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون من إن المتمردين يستغلون انتشار الفيرس لغسل المخ وتجنيد الشباب اليمنيين في صفوفهم. في المناطق التي تم إغلاق المدارس بها ، فتح الحوثيون مخيمات جديدة في مكانهم ، حيث تم إخبار الأطفال والشباب بأن فيروس كورونا هو "حرب بيولوجية شنتها أمريكا وإسرائيل لتدمير الدول الإسلامية" ، بحسب أحد سكان العاصمة صنعاء.

ولن تكون هذه هي المرة الأولى التي يسعى فيها الحوثيون إلى تجنيد الأطفال لقضيتهم. في الواقع ، لقد كان جزءًا من استراتيجية الجماعة منذ بداية الحرب في اليمن. وبحسب عبد الله علي فاضل السعدي ، الممثل الدائم لليمن في الأمم المتحدة ، فإن أكثر من 30 ألف طفل حاربوا ضمن صفوف الحوثيين منذ عام 2015. لقد اقتحموا المدارس ومراكز التعليم مراراً ، وأجبروا التلاميذ على الانضمام إلى صفوفهم دون إبلاغ أسرهم.

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الآن ، ينشر الحوثيون هذا التكتيك مرة أخرى. بعد توقف دام خمسة أشهر ، بدأ المتمردون في تقدم الجبهات الشمالية والجنوبية ، وهم في أمس الحاجة لمزيد من الجنود. وقد استولوا هذا الشهر على محافظة الجوف على الحدود السعودية ، وهم الآن قريبون بشكل خطير من محافظة مأرب الغنية بالنفط. أثار هجوم الجوف أزمة إنسانية ، مما عرض حياة ثلاثة ملايين شخص لجأوا إلى المنطقة الحدودية للخطر ، في وقت كانت الرياض ، التي تقود التحالف العربي الداعم للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا ، تحاول التوسط في هدنة.

وبدلاً من الانخراط مع التحالف العربي ، اختار المتمردون السير في طريق العنف والتضليل. إن نشر الأكاذيب حول فيروس كورونا لا يعمل فقط على غسل أدمغة الشباب وسرقة مستقبلهم ، بل لديه القدرة على إلحاق أضرار لا حصر لها بالمجتمع اليمني.

وفي الوقت الذي يشهد فيه العالم أزمة صحية ، يتصرف الحوثيون دون أي ذرة من الاهتمام بصحة السكان الذين يريدون السيطرة على أراضيهم. والأسوأ من ذلك ، قد يقوم المتمردون بتسليح فيروس الكورونا لتحويل الطلاب إلى جنود أطفال.

ومع كل شهر يمر ، يكشف الحوثيون عن وجوههم الحقيقية ويأخذون مذهبهم من الكراهية إلى آفاق جديدة. يحتاج اليمنيون الآن أكثر من أي وقت مضى إلى الدعم والحماية.