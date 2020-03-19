مسؤولة أممية تصف استهداف مستشفى الثورة في تعز بالأمر المروع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 مارس 2020

تعز - الخليج 365

وصفت مسؤولة في الأمم المتحدة، استهداف المستشفيات والمرافق الصحية في محافظة تعز، من قبل مليشيا الحوثي "بالأمر المروع".



جاء ذلك في بيان صادر عن مكتب منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن، منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن ليزا غراندي ،مساء الأربعاء.

وقالت غراندي في البيان إن "تقارير أولية أشارت إلى أن قذيفتين ضربتا في الـ13 مارس الجاري مبنيين بمستشفى الثورة العام الذي يخدم مئات الآلاف من اليمنيين في مدينة تعز، جنوب غربي اليمن".

Advertisements

وأضافت غراندي "إنه لأمر مروع أن تحدث هجمات على المستشفيات والمرافق الصحية"، مشيرة إلى أن هذا هو الهجوم الثاني على مستشفى الثورة في أقل من عشرة أيام.

وقالت المسؤولة الأممية إن منظمة الصحة العالمية وشركاؤها في الميدان قد وثقوا 142 هجوما على المستشفيات والمرافق الطبية الأخرى في جميع أنحاء اليمن منذ بداية الحرب في عام 2015.

وأشارت إلى أن هناك أقل من 50 بالمئة من المرافق الصحية في كافة أنحاء اليمن تعمل حاليا، ولا يتوفر في المرافق العاملة ما يكفي من المختصين والمعدات والأدوية.

والجمعة الماضية، تعرض مستشفى الثورة العام في محافظة تعز والأحياء المجاورة بعدة قذائف هاون قالت السلطات المحلية إن الحوثيين أطلقوها، الأمر الذي أدى لسقوط قتلى وجرحى من المدنيين.