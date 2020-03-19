مصرع حوثيين من أبناء إب بنيران القوات الحكومية بجبهات الجوف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 مارس 2020

الجوف - الخليج 365

قتل عدد من عناصر مليشيا الحوثي الإنقلابية من أبناء محافظة إب بنيران القوات الحكومية بجبهات الجوف.



وأكدت مصادر محلية مصرع أكثر من 7 من عناصر المليشيا من عدد من مديريات إب تم نقلهم إلى جبهات القتال اليومين الماضيين ولقوا حتفهم بنيران القوات الحكومية.

وبحسب المصادر فإن من بين قتلى المليشيا ستة عناصر من بين قتلى المليشيا من أبناء مديرية السبرة جنوب شرق محافظة إب.

وأكدت المصادر، أن قتلى المليشيا من مأبناء السبرة هم: الصريع نواف صادق ملهي عبده الجماعي والصريع مراد احمد قايد صالح الحريري، والصريع عبدالرحمن يحيى قاسم الجماعي، والصريع سامر قايد عبده الدعاس، والصريع سامي عبده مسعد الجماعي، والصريع محمد عبدالله ناصر.

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ومن بين القتلى بحسب المصادر المدعو نسيم علي الحكمي من أبناء مديرية القفر شمال محافظة إب، حيث لقي مصرعه بنيران قوات الجيش الوطني.

وأصيب قيادي متحوث بارز من أبناء محافظة إب، يدعى حميد ناجي وازع نجاد أحد أبناء محافظة إب، بنيران القوات الحكومية.

ويأتي مصرع عناصر المليشيا بالتزامن مع تشيع المليشيا يومي الثلاثاء والأربعاء للعشرات من عناصرها بمحافظات صعدة وذمار وصنعاء.

ومن بين صرعى المليشيا الحوثية، الذين تم تشيعهم الثلاثاء الصريع نسيم الحكمي القفر إب، خالد محمد الزافني ثلاء عمران، وسياف حسين العماري مديرية الصفراء صعدة، ووسيم ناصر ضباط مديرية الأشمور عمران، ومحمد إبراهيم العبسي مديرية عبس حجة، وحمدان حامد احمد العنابي ضوران آنس ذمار، والصريع طه عبدالحميد المحطوري مديرية المحابشة حجة، وعبدالوهاب عبدربه المطري مديرية بني مطر صنعاء، ووليد فؤاد المحفدي مديرية صنعاء القديمة صنعاء، وماجد علي ناصر العجرشه صنعاء، ومحمد حسين الدرقان صعدة، وعبدالسلام عبدالله القبقوب صعدة، وعيضة علي جعامل صعدة، وعبدالعظيم عبدالله النمري صعدة، وجمال عبدالله ناصر مديرية سحار صعدة، زكريا إبراهيم القحوم صعدة، وعثمان حسين شظب صعدة.