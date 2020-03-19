مليشيا الحوثي تفرض إتاوات مالية على رافضي التجنيد الإجباري في إب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 مارس 2020

إب - الخليج 365

دشنت مليشيا الحوثي الانقلابية، حملة تجنيد إجبارية جديدة في محافظة إب، الخاضعة لسيطرتها، بالتزامن مع اشتداد المعارك في عدة جبهات.



وقالت مصادر إن مليشيا الحوثي الانقلابية، شكلت لجاناً ميدانية لفرض التجنيد الإجباري على أبناء المحافظة.

وبحسب المصادر فإن المليشيا ألزمت وجاهات قبلية موالية لها، بتجنيد 2 على الأقل عن كل قرية ودفعهم للجبهات، فيما فرضت اتاوات مالية على رافضي التجنيد كماهو الحال في مديرية القفر.

Advertisements

وأكدت المصادر أن القيادي الحوثي "عبدالفتاح غلاب"، المُعيَّن من قبل الحوثيين وكيلاً لمحافظة إب، وأحد أبناء القفر، يقوم صحبة مشرفين بفرض إتاوات مالية على الأهالي في قرى مديرية القفر.

وأضافت المصادر أن المليشيا تفرض على كل أسرة دفع خمسين ألف ريال على كل شاب لم يتوجه إلى الجبهات، دعماً لما يسموه المجهود الحربي.

بالتزامن من ذلك تتواصل مواكب القتلى الوصول إلى مديريات محافظة إب، حيث استقبلت المحافظة جثث عشرات المقاتلين خلال الأسابيع الماضية.

وتستخدم المليشيا الانقلابية المشائخ والوجاهات القبلية في إخضاع الأسر لتجنيد أولادهم قسرياً في صفوف الحوثيين، مقابل وعود بترقيمهم عسكرياً .