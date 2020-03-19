عصابة حوثية تسطو على أرضية مدير أمن إب السابق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 مارس 2020

إب - الخليج 365

سطت عصابة مسلحو موالية لمليشيا الحوثي الإنقلابية بمحافظة إب وسط اليمن، على أرضية تابعة لمدير أمن محافظة إب السابق العميد فؤاد العطاب.



وقال مدير أمن إب السابق العطاب في منشور على صفحته بالفيس بوك إن عصابة مسلحة سطت بقوة السلاح على أرضيته التي تقع في منطقة خط الثلاثين غرب مدينة إب وشرعت بالبناء عليها بحماية مجاميع مسلحة.

وأفاد العميد العطاب في منشور نشره على صفحته في الفيس بوك، أن من سماهم عصابة منظمة لنهب الأراضي قاموا بالاعتداء على أرضيته الكائنة في محافظة إب خط الثلاثين، بالشيولات ومسحها كامله تحت حماية مجاميع مسلحة بزعامة "أمين راجح وأبو محمد الوزير".

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وقال العطاب : "تم الاعتداء على ارضي الكائنة في خط الثلاثين، بالشيولات ومسحها كاملة ومع استقدام مجاميع مسلحه قاموا بحفر الارض من جوانبها الأربعة وقاموا ايضا بتخريب الجدران وعمل قواعد على امتداده الأرضية ككل".

وقامت المليشيا الحوثية بسجن مواطنين كانوا مستأجرين الأرض التي تعود ملكيتها للعطاب.

وأكد العطاب أن أرضيته اشتراها في العام 1998م وقد باع جزء منها، وعرض وثائق قال أنها تثبت ملكيته لتلك الأرضية.

وتشهد محافظة إب الخاضعة لمليشيا الحوثي عمليات سطو منظمة على أراضي وأملاك المواطنين والاملاك العامة من قبل عصابات لها ارتباط مع قيادات حوثية.