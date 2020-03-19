شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مليشيا الحوثي تعطل محاكم إب بهدف إجبار القضاة للسماع لمحاضرات حوثية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 مارس 2020 متابعات_الخليج 365 عطلت مليشيا الحوثي الإنقلابية بمحافظة إب وسط اليمن محاكم إب لإجبار الموظفين للإستماع لمحاضرات طائفية.

وقالت مصادر مطلعة وشهود عيان إن مليشيا الحوثي عطلت محاكم إب وأجبرت القضاة للحضور في مبنى محكمة استئناف محافظة إب للإستماع لمحاضرات حوثية. Advertisements وبحسب المصادر فإن المحاضرة كانت عن الهالك حسين الحوثي. وندد محامون وحقوقيون بإجبار القضاة للإستماع لمحاضرات طائفية وترك مهامهم وقضاء حوائج الناس. وأجبرت المليشيا الحوثية موظفين آخرين في مؤسسات حكومية بعدد من مديريات إب للإستماع لمحاضرات حوثية اليوم الأربعاء ضمن برنامج حوثي لنشر أفكار المليشيا الحوثية والتي قررت إجبار الموظفين للإستماع لمحاضرات أسبوعية كل أربعاء.

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