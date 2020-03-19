مليشيا الحوثي تختطف مواطنين في إب بينهم تجار وتنهب آخرين

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 مارس 2020
إب - الخليج 365
اختطفت مليشيا الحوثي مواطنين في محافظة إب وسط اليمن، في ظل انتهاكات يومية تمارسها المليشيا بحق المواطنين بمختلف مديريات المحافظة.
وقالت مصادر محلية إن مليشيا الحوثي اختطفت رجل الأعمال "نشوان صالح الجماح" من الشارع العام بالقرب من مديرية أمن يريم بمدينة يريم شمال شرق إب، واقتادته لجهة مجهولة.
مصادر أخرى، قالت إن مليشيا الحوثي اختطفت ثلاثة مواطنين بحادثين منفصلين في إب واقتادهم إلى سجونها بمدينة إب.
وتأتي هذه الحوادث بعد يومين من إختطاف ستة أشخاص في إب بحوادث متفرقة ونهب مبالغ مالية على مواطنين ومسافرين تزيد عن سبعة مليون ريال.
وتمارس مليشيا الحوثي الإنقلابية في إب انتهاكات وجرائم يومية بلغت أكثر من 14 ألف انتهاك وجريمة منذ سيطرة المليشيا الحوثية على إب منتصف أكتوبر 2014م بحسب تقارير محلية وحقوقية.
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