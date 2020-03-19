شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصرع العشرات وأسر 40 حوثياً في الجوف والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - شنت القوات الحكومية، مسنودة بالمقاومة الشعبية،هجوما كبيراً على مواقع تمركز مليشيات الحوثي الإنقلابية، تمكنت على إثره من تحرير منطقة قيسين التابعة لمديرية خب والشعف شمالي محافظة الجوف.



وقالت مصادر عسكرية، إن الهجوم الذي شنته القوات الحكومية، أسفر عن مصرع العشرات من عناصر المليشيات بين قتيل وجريح، إضافة إلى وقوع 40 من عناصرها في قبضة أبطال الجيش.

فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار تحت ضربات أفراد القوات الحكومية.

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