شكرا لبحثكم عن خبر احد أمراء السعودية يدفع 5 ملايين للزواج من فتاة عربية ( ليست خليجية )وبعد الزواج حدثت الكارثة التي صدمت الجميع وقلبت الامور رأسا على عقب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - الرياض - 2020/03/19 الساعة 06:00 مساءً (العين أونلاين_متابعات )

فاكهة لذيذة اذا تناولتها ولو مرة واحدة في الاسبوع فسوف تحمي جسمك من كل الالتهابات وتنظفه من السموم وتجعل بصرك حاد كالصقر حتى لو بلغت 60 عاما. Advertisements هل تذكرون الطفلة "سحر" ابنة أبو حاتم نجم "باب الحارة"..شاهد كيف صعقت الجميع بجمالها وتحولت الى حورية تسير على الارض (شاهد صور مذهلة تسلب العقول). هل تذكرون "ام بدر" بطلة “باب الحارة”.. لن تصدق كيف أصبح شكلها اليوم بعد عمليات تجميل غيرت ملامحها بالكامل..شاهد بالصورة جمالها الذي سحر الجميع? عاجل فيصل القاسم يرعب كل حكام الخليج ويكشف عن عدد المصابين من الحكام العرب بفيروس كورونا القاتل ويتمنى الشفاء لزوجة هذا الرئيس بعد اصابتها بالفيروس الفتاك

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر احد أمراء السعودية يدفع 5 ملايين للزواج من فتاة عربية ( ليست خليجية )وبعد الزواج حدثت الكارثة التي صدمت الجميع وقلبت الامور رأسا على عقب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العين اونلاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.