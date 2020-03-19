عـــــــاجل : إصابة أول فنانة عربية خليجية بفيروس كورونا ( تعرف عليها )

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عدن - ياسمين التهامي - إصابة أول فنانة عربية خليجية بفيروس كورونا

أعلنت الفنانة هند البحرينية عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وخضوعها للحجر الصحي بعد أن ظهرت نتيجة الفحص وكانت إيجابية عقب عودتها من إسبانيا.

حيث غردت ‏هند عبر حسابها بـ تويتر قائلة: ”مساء الخير.. من غرفة العزل شكرا لمن سأل عني أنا بخير“..

جديد "الخليج 365"

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ووجهت هند البحرينية الشكر لمحبيها وجمهورها .. وأوضحت أن صحتها جيدة ولم تتناول أي أدوية ولا يوجد عليها أعراض الكورونا المستجد، وهي الآن بالمستشفى في البحرين بعد عودتها من برشلونة، حيث ظهرت نتيجة فحص الكورونا إيجابية ولكن من غير أي أعراض.

وتخضع الفنانة الآن لحجر صحي في أحد المستشفيات في البحرين، لتصبح بذلك أول فنانة عربية خليجية تصاب بالفيروس.

يذكر أنّ فيروس كورونا قد أصاب عددا من المشاهير في العالم على غرار توم هانكس وزوجته ريتا ويلسون ونجم ''صراع العروش'' كريتسوفر هيفجو وغيرهم.

