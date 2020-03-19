شكرا لقرائتكم خبر عن عـــــــاجل : إصابة أول فنانة عربية خليجية بفيروس كورونا ( تعرف عليها ) والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - إصابة أول فنانة عربية خليجية بفيروس كورونا
أعلنت الفنانة هند البحرينية عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وخضوعها للحجر الصحي بعد أن ظهرت نتيجة الفحص وكانت إيجابية عقب عودتها من إسبانيا.
حيث غردت هند عبر حسابها بـ تويتر قائلة: ”مساء الخير.. من غرفة العزل شكرا لمن سأل عني أنا بخير“..
جديد "الخليج 365"
ووجهت هند البحرينية الشكر لمحبيها وجمهورها .. وأوضحت أن صحتها جيدة ولم تتناول أي أدوية ولا يوجد عليها أعراض الكورونا المستجد، وهي الآن بالمستشفى في البحرين بعد عودتها من برشلونة، حيث ظهرت نتيجة فحص الكورونا إيجابية ولكن من غير أي أعراض.
وتخضع الفنانة الآن لحجر صحي في أحد المستشفيات في البحرين، لتصبح بذلك أول فنانة عربية خليجية تصاب بالفيروس.
يذكر أنّ فيروس كورونا قد أصاب عددا من المشاهير في العالم على غرار توم هانكس وزوجته ريتا ويلسون ونجم ''صراع العروش'' كريتسوفر هيفجو وغيرهم.
كانت هذه تفاصيل خبر عـــــــاجل : إصابة أول فنانة عربية خليجية بفيروس كورونا ( تعرف عليها ) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.