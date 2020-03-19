عاجل : الحوثيون يطلقون صاروخا باليستيا على مأرب ( تفاصيل )

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عدن - ياسمين التهامي - استهدفت جماعة الحوثي قبل قليل مدينة مارب بصاروخ باليستي . وقال مصدر لكريتر سكاي ان جماعة الحوثي اطلقت صاروخ باليستي على مدينة مارب. جديد "الخليج 365" Advertisements واستهدف الصاروخ حي المطار وسط مدينة مارب. وحتى اللحظة لم ترد انباء عن سقوط ضحايا.

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