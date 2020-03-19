ورد الان : بعد التطورات المتسارعة ...السعودية تطلق اقوى تحذير عاجل صدر قبل قليل

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عدن - ياسمين التهامي - قال متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي إن آخر إحصائية توضح أن هناك 238 إصابة بفيروس “كورونا” في المملكة، موضحاً أن هناك ارتفاعاً خلال الأيام الثلاثة الماضية، وأرجح أن نسبة كبيرة منها كانت قادمة من الخارج.

وأضاف، خلال الإيجاز الدوري حول آخر المستجدات الصحية المتعلقة بفيروس “كورونا”: المملكة من أوائل الدول التي طبّقت الإجراءات الاحترازية للوقاية من تداعيات فيروس كورونا.

وتابع: نبشركم بأن عدد الحالات المتعافية يزداد، واليوم حالتان جديدتين تعافتا والعدد الإجمالي بلغ 8 حالات.

وشدد: ” قللوا التجمعات وابقوا في المنازل .. ورقم 937 متاح للجميع على مدار الوقت”.

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