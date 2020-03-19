الدفاعات الجوية اليمنية تجبر الطائرات المعادية على مغادرة سماء صرواح

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – مأرب

تمكنت الدفاعات الجوية للجيش واللجان الشعبية اليوم الخميس، من التصدي لتشكيل قتالي مكون من عدد من الطائرات الحربية في سماء مديرية صرواح بمحافظة مأرب.

وأوضح متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع، أن الدفاعات تمكنت من التصدي لتشكيل قتالي مكون من عدد من الطائرات الحربية المعادية في سماء مديرية صرواح محافظة مأرب وإجبارها على المغادرة قبل تنفيذ أي أعمال عدائية.. مشيرا إلى أن عملية التصدي تمت بعدد من صواريخ فاطر 1.

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وخلال الأيام القليلة الماضية تمكنت الدفاعات الجوية من التصدي لتشكيلات قتالية من طائرات F16 وطائرات F16 في محافظتي مأرب والجوف.