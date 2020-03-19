شكرا لقرائتكم خبر عن ثعبان عملاق يلتهم صاحبه داخل الحمام أثناء تغسيله... وحينما أمسك به الأهالي كانت المفاجأة الصادمة "شاهد" والان مع التفاصيل

كتبت ياسمين التهامي في الخميس 19 مارس 2020 06:05 مساءً - ثعبان عملاق يلتهم صاحبه داخل الحمام أثناء تغسيله... وحينما أمسك به الأهالي كانت المفاجأة الصادمة "شاهد"

لقى رجل إندونيسي، 42 عاما، حتفه على يد ثعبانه الأليف، من فصيلة البايثون، وطوله 3 أمتار بعد أن خنقه حتى الموت في الفناء الخلفي لمنزله في إحدى قرى مدينة باندونج بإقليم جاوة الغربية.

وقالت زوجة الضحية إن الأفعى التي تزن 17 كيلوجراما، التفت حول جسد زوجها ولم تتركه سوى جثة هامدة أثناء قيامه بغسل الحيوان الزاحف أثناء الاستحمام.

و قال مسؤول محلي، وفقا لصحيفة (جاكرتا بوست) على الإنترنت، إن الثعبان هرب من المنزل من خلال أنبوب بعدما قتل صاحبه، ولكن السكان تمكنوا من الإمساك به، و تم ذبحه ودفنه بجوار مقبرة صاحبه.

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