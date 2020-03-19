شكرا لمتابعة خبر عن عاجل فيصل القاسم يرعب كل حكام الخليج ويكشف عن عدد المصابين من الحكام العرب بفيروس كورونا القاتل ويتمنى الشفاء لزوجة هذا الرئيس بعد اصابتها بالفيروس الفتاك والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تحذير صيني لكل سكان العالم.. اذا اصابك فيروس كورونا القاتل قم بهذا العمل البسيط فوراً وستعيد عافيتك بنفسك دون الحاجة للحجر الصحي بعد ايام من اعتقال امير سعودي كبير .. ولى العهد محمد بن سلمان يباغت الجميع بتصريح ناري اثار الرعب والهلع في نفوس كبار الامراء والوزراء (نص التصريح ) شاهد جريمه مروعه.. أم “خليجية” تقتل أطفالها السبعه حرقا.. شاهد السبب الذي حيره الملاين من الناس!! جريمه لاتصدق.. (هزت الإمارات) إذا ظهرت هذه العلامة في أذنك فأنت مصاب بـ ‘‘مرض القلب’’ القاتل.. شاهد"

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