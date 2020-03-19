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عدن - ياسمين التهامي - نصف مليون ريال قيمة سكين عجيبة يمتلكها هذا المواطن اليمني " صورة "



عرض مواطن من محافظة شبوة سكينا للبيع. وتبدو الواقعة حتى اللحظة اعتيادية الا ان الرجل وهو صالح باعوضة طلب سعرا وقدره نصف مليون ريال يمني للسكين التي قال انها تستخدم لذبح الاغنام. جديد اب برس​ Advertisements واضاف بالقول: "للبيع سكين ابوشوكة ألماني نادر. سكين ألماني نادر , قديم ابوشوكة مايصدي كتابه حفر حاد طول النصل 17 سميك، مميزات السكين وهي المانية الصنع ومن المعدن كاربون ستيل.. يسلخ لحم الذبيحة في أسرع وقت بدون تعب، مطلوب 550 ألف ريال يمني

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