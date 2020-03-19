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عدن - ياسمين التهامي - عاجل ... الصحة العالمية لـ CNN إنائج صادمة لحالات كورونا ينتشر لكنهم لم يكتشفوا الحالات في اليمن و سوريا "تفاصيل"



عبر رئيس فريق منظمة الصحة العالمية للوقاية من الأخطار المعدية عبد النصير أبو بكر لشبكة CNN، عن قلقه من نقص حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد المبلغ عنها في اليمن وسوريا، مضيفًا قد نتوقع "انفجاراً في الحالات". جديد اب برس​ Advertisements وحتى الآن، سوريا واليمن وليبيا هي الدول العربية الثلاث الوحيدة التي لم تبلغ عن حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وهي في خضم نزاع مستمر. وقال أبو بكر في مقابلة هاتفية مع CNN، الأربعاء، "معظم هذه البلدان لديها حالات باستثناء سوريا واليمن، والتي نحن كمنظمة الصحة العالمية، نشعر بالقلق بعض الشيئ، لأن الدول التي قد لا تكون لديها حالات هي ذات صحة ضعيفة ونظام مراقبة ضعيف". وأوضح المسؤول في منظمة الصحة العالمية "في حالة سوريا.. أنا متأكد من أن الفيروس ينتشر لكنهم لم يكتشفوا الحالات بطريقة أو بأخرى. هذا هو شعوري، لكن ليس لدي أي دليل لإظهاره"، وتابع "عاجلاً أم آجلاً، قد نتوقع انفجار حالات (هناك)". وأوضح أبو بكر، أن غالبية حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الشرق الأوسط تتعلق بالسفر إلى إيران ". وأكد عبد النصير أبو بكر أن الشرق الأوسط تصرف بشكل أسرع مما فعله الأوربيون في التعامل مع انتشار فيروس كورونا، ومع ذلك فإن "التدخلات غير العادية" لإيران كما

وصفها، جاءت "متأخرة للغاية".

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