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عدن - ياسمين التهامي - معسكر الجب : وردنا قائد اللواء السابع صاعقة يستقبل الدعم " تفاصيل "



ستقبل العميد الركن عبدالعزيز الهدف ، قائد اللواء السابع صاعقة _ قائد محور حجر ، صباح اليوم الخميس ، وفد رفيع من قيادة هيئة رئاسة المجلس الإنتقالي الجنوبي وسط معسكر الجب الإستراجي برئاسة اللواء سالم السقطري مساعد الأمين العام لهيئة رئاسة المجلس. ورحب القائد الهدف ، بهذه الزيارة والتي وصفها بالمشرفة، مضيفا بالقول : يسعدنا ان تتحفنا قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي بهذه الزيارة للإطلاع على أوضاع المرابطين حراس الحدود، وإن مثل هذه الزيارة لها مدلولات كبيرة في رفع المعنويات القتالية إذ أتت في الوقت الذي نخوض فيه معارك شرسة وضارية مع العدو. وأضاف الهدف ، من هنا من جبهات العز والشرف باسمي وباسم جميع المرابطين في جبهات محور الضالع قيادة وأفراد، نرفع تحياتنا مكللة بغبار المعركة لقياداتنا السياسية في المجلس الإنتقالي ممثلة بالأخ الرئيس عيدروس الزبيدي، ونقول لهم ثقوا أننا معكم ورهن إشارتكم، ولا تراجع حتى تحقيق كافة أهدافنا السياسية والعسكرية الذي ضحى ولازال يضحي من أجلها شعبنا بخيرة رجاله وأبطاله. من جانبهم وفد الإنتقالي حيا القائد عزيز الهدف ، وكافة أفراده ومنتسبو وحدات القوات الجنوبية في مختلف جبهات القتال لمحور الضالع، ونقلوا تحيات الرئيس القائد عيدورس الزبيدي للمرابطين في جبهات القتال قيادة وأفراد على الصمود الأسطوري الذي سطروه والمواقف البطولية التي يصنعونها كل يوم في التصدي والذود عن حياض هذا الوطن. رافق اللواء السقطري في هذه الزيارة الاستاذة نيران سوقي عضو هيئة الرئاسة والاستاذ نزار هيثم المتحدث الرسمي وكذلك الاستاذ منصور صالح نائب رئيس الدائرة الإعلامية والقائد محسن عسكر المستشار العسكري للرئيس عيدورس، وآخرين. جديد اب برس​ Advertisements

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