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عدن - ياسمين التهامي - عاجل : بشرى سارة لليمنيين من قلب معارك الجوف .. وهذه الغنيمة التي قبضت عليها قوات الجيش الان ...قاسم أبو شريفة وعدد من الضباط والافراد بيد الشرعية "تفاصيل"

تمكنت القوات الحكومية قبل قليل من أسر قيادي حوثي بارز وعدد من مرافقيه في محافظة الجوف شمالي شرق اليمن . وقال مصدر خاص لـ"يمن برس" إن القيادي الحوثي "قاسم أو شريفة" وقع في قبضة القوات الحكومية مع أربعة عشر فرد من مرافقيه في جبهة خب الشعف بالجوف .

ولم يورد المصدر تفاصيل العملية التي أسر فيها أبو شريفة لعدم توفر المعلومات حولها حتى الآن. وتخوض القوات الحكومية معارك مستمرة منذ أكثر من شهرين من جماعة الحوثي التي أعلنت سيطرها مؤخرا على أجزاء واسعة من محافظة الجوف . جديد اب برس​ Advertisements وكانت جماعة جماعة الحوثي قد تعرضت يوم أمس لانتكاسة كبيرة في مديرية خب الشعف شمال محافظة الجوف عقب التفاف رجال القبائل على مقاتليها أثناء محاولتها شن عملية عسكرية واسعة شمال المحافظة. حيث ذكرت مصادر لـ "يمن برس" أن جماعة الحوثي شنت هجوماً واسعاً لتوسيع نطاق سيطرتها في مديرية خب والشعف شمال محافظة الجوف إلا أنها تعرضت لضربة مباغتة من رجال القبائل والقوات الحكومية أفقدتها نحو 16 عربة عسكرية والعشرات من عناصرها قبل أن تجبرها تلك الضربة المباغتة على التراجع وخسارة مواقع كانت تسيطر عليها في جبهة صبرين.

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