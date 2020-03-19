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عدن - ياسمين التهامي - الرياض : شاهد تسريب مخطط خبيث للانقلاب داخل القصر الملكي بدعم من قادة في الشرعية " تفاصيل مهمة "

كشف المحلل السياسي والاستراتيجي الإماراتي خلفان الكعبي، اليوم الخميس، عن نوايا الشرعية في الإطاحة باتفاق الرياض.

جديد اب برس​

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وكتب الكعبي عبر تغريدة له على "تويتر" رصدها "المشهد العربي":"أكيد لن يفرح أحد بتحقيق الحوثة إي انتصار على الشرعية،ليت الشرعية تمسك بزمام الأمور وتنفذ اتفاق الرياض وتحافظ على ما حرر".

وأضاف:"ليت الشرعية تستغل قواتها المحتشدة في مأرب وحضرموت لقتال الحوثة أو لتحقيق تسوية إن كان ذلك يمثل مصلحة أما الادعاء بشيء والواقع شيء آخر فهذا لن ينطلي على العقلاء".