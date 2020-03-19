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عدن - ياسمين التهامي - تعمل خير تلقي الشر : اختطاف مدير الهلال الاحمر في عدن والسبب "تفاصيل"

أقدم مجهولون على اختطاف موظف سابق في الهلال الأحمر الإماراتي في مديرية المنصورة. وبحسب مصادر أمنية فإن مسلحين اختطفوا أحمد اليوسفي، الرئيس السابق للفريق اليمني في الهلال الإماراتي وأحد موظفي الفريق ويدعى محمد طارق بالدرين، واقتادوهما إلى جهة مجهولة. جديد اب برس​ Advertisements تأتي الحادثتان مع تأزم الوضع الأمني في عدن، وعجز الانتقالي عن تثبيت حالة الاستقرار في المدينة.

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