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عدن - ياسمين التهامي - وردنا الأن : مقاتلين الشرعية ... بخطط عسكرية جديدة نجحو بقتل واسر عدد كبير من ظباط وافراد حوثييون ! "تفاصيل"

لقي أكثر من 80 حوثياً مصرعهم وجرح آخرون يوم أمس الأربعاء، بنيران الجيش الوطني في جبهة قانية بمحافظة البيضاء.

وقال قائد محور البيضاء العميد الركن عبدالرب الأصبحي إن قوات الجيش الوطني تخوض معارك عنيفة ضد مليشيات الحوثي الانقلابية في عدد من جبهات البيضاء خلفت قتلى وجرحى وأسرى في صفوف المليشيات الحوثية.

جديد اب برس​

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وأضاف العميد الأصبحي في تصريح للمركز الإعلامي للقوات المسلحة إنه تم تحرير المواقع التي تسللت إليها المليشيات كاملة كما تم تحرير مواقع أخرى كانت تتمركز فيها المليشيات مشيدا بدور أبطال الجيش ومبشرا بمفاجآت ستشهدها الأيام القادمة.

وأكد العميد الأصبحي وقوع أكثر من ٢٠ أسيرا في قبضة الجيش الوطني، داعيا الأسر اليمنية التي تسمح للمليشيات الحوثية بالزج بأبنائها في محارق الموات إلى مراجعة نفسها تجاه وطنها وأبنائها الذين يعودون محمولين على أطقم الحوثي وسياراته.

وثمن العميد الأصبحي مواقف الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية وجهودهم الكبيرة في مساندة الجيش الوطني وتحقيق أهداف الشعب اليمني التي تنشد استعادة الدولة والشرعية.