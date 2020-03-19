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عدن - ياسمين التهامي - يافرحة ما تمت : قناصين الحوثي يحولون الفرحة ..لميتم وعدد ضحاياء مجهول !!" تفاصيل "



استهدفت الميليشيا الحوثية عرس غرب اليمن،اليوم الخميس ، واصيبت طفلة في مدينة حيس جنوب محافظة الحديدة بطلق ناري مباشر في البطن.وأفاد مراسل "مبنر المقاومة" أن قناصة مليشيات الحوثي أمطرت بالرصاص الحي موكب زفاف نسائي في الطريق ما بين قرية المحل وقرية السبعة العليا جنوب مدينة حيس وأصابت الطفلة زهور عبدالله سالم حندج (9 سنوات) برصاصة في البطن ونشرت الذعر بين النساء المحتفلات بالزفاف. جديد اب برس​ Advertisements وأكد المراسل أن حالة الطفلة زهور خطرة وقد تمكن الأهالي من نقلها الى مدينة المخا لتلقي العلاج في مستشفى أطباء بلا حدود. يذكر أن مليشيات الحوثي المدعومة إيرانيا ترتكب بشكل يومي جرائم استهداف للمدنيين في مدينة حيس منذ تحريرها مطلع العام 2018 وتواصل بذلك خرق اتفاق ستوكهولم والهدنة الأممية في ظل صمت وتجاهل الأمم المتحدة وبعثتها المراقبة لوقف اطلاق في الحديدة.

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