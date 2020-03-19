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عدن - ياسمين التهامي - عــــأجل : وردنا الأن خبر صادم بوفاة اول يمني بفيروس كورونا " تفاصيل مؤلمة "



توفي رجل يمني يحمل الجنسية الأمريكية في مدينة نيويورك بفيروس كورونا . وقال مصدربالجالية اليمنية في أمريكا, إن توفيق الروحاني، توفي في ولاية نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية, اليوم الخميس, بعد إصابته بالفيروس الخطير, كورونا. ويعد الروحاني ثاني يمني يصاب بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، حيث أصيب قبله فتحي محسن ذرحان في ولاية نيويورك أيضًا؛ لكنه تعافى من الفيروس، وتمكن من استعادة صحته. يذكر أن اليمن لم تظهر فيه أي حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد. جديد اب برس​ Advertisements

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