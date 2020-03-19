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عدن - ياسمين التهامي - شاهد كيف تم طعن الحوثي بطريقة خبيثة: قوة ضاربة تابعة لهم تعلن الانشقاق والانضمام للشرعية بكامل عتادها العسكري "تفاصيل حصرية"



أعلنت قوات تابعة لحوثي انشقاقها عن جماعة الحوثي، والانضمام إلى الجيش الوطني وتأييدها للحكومة الشرعية.

وذكرت مصادر عسكرية، في محافظة الجوف (شمال شرق اليمن) أن العشرات من الحوثيين أعلنوا إنشقاقهم، أمس الاربعاء، عن القتال في صفوف الحوثي، وسلموا أنفسهم بكامل عتادهم وأسلحتهم للجيش الوطني.

وأكدت المصادر ان قوات الجيش تمكنت من دحر الحوثي في جبهات القتال بمديرية خب والشعف بالجوف، وأسرت منهم 40 عنصر، كما أغتنمت 5 مدرعات و4 أطقم.

جديد اب برس​

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وكانت خلافات نشبت بين قادة ميدانيين للحوثي بجبهة صرواح غربي مأرب، أدت إلى اشتباكات مسلحة وسقوط قتلى وجرحى على خلفية خسائرهم وانكسار عناصرهم في الجبهة.

وتشهد محافظتي مأرب والجوف مواجهات عنيفة بين قوات الجيش الوطني والحوثيين، حيث تمكن قوات الجيش من إلحاق خسائر فادحة في صفوف الحوثي، وحررت عدة مواقع كانت تحت سيطرت الحوثيين.