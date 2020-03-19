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عدن - ياسمين التهامي - شاهد تفاصيل : القرارات الجديدة لمواجهة كورونا… ( تفاصيل )

حيث قررت تأجيل إقامة كافة الفعاليات الرسمية والشعبية والمؤتمرات والندوات وورش العمل والحد من التجمعات، وكذا إغلاق صالات المناسبات “الأفراح والعزاء” والحدائق العامة والحمامات البخارية والتقليدية.

جديد اب برس​

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ووجهت وزارة الصحة بزيادة عدد الفرق الصحية الميدانية وفرق الترصد والاستجابة، والتنسيق مع وزارة الإعلام للتوعية المكثفة بمخاطر التجمعات لأكثر من خمسة أفراد والعمل على إصدار التعليمات الوقائية بالخطوات الصحية الاحترازية والاستفادة من إعلام الشارع في هذه العملية، وحث المواطنين على حصر تنقلاتهم خلال هذه الفترة فيما بين المدن وأن يقتصر خروجهم للأغراض الضرورية.

بدورها أقرّت وزارة الثقافة، بدءاً من اليوم الثلاثاء، إيقاف كافة الأنشطة والفعاليات والاحتفالات الثقافية في المراكز والقاعات والمرافق التابعة لها وفي المنظمات والمنتديات والمؤسسات الثقافية غير الحكومية، حتى إشعار آخر، وذلك في سياق الإجراءات الاحترازية من وباء كورونا.

وأصدرت الوزارة تعميماً بذلك لكافة القطاعات والهيئات ومكاتب الثقافة في كافة المحافظات والمؤسسات الثقافية غير الحكومية، مؤكدا اهمية الالتزام بكافة الضوابط والإجراءات الصحية الاحترازية.

كما أعلنت وزارة الشباب والرياضة اليوم عن تعليق الأنشطة الشبابية والرياضية في الاتحادات والأندية لمدة شهر قابلة للتمديد كإجراء إحترازي لمواجهة فيروس كورونا.

وأكدت الوزارة في بيان لها أن إيقاف كافة الأنشطة الشبابية والرياضية يأتي حرصا على المصلحة العامة وسلامة الجميع خاصة بعد اعلان الصحة العالمية أن وباء كورونا جائحة عالمية.