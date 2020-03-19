شكرا لقرائتكم خبر عن تصريح ناري من بن دويد : بجعل مأرب مقبرة للكهنة ووجة برسالة مهمة لابناء المحافظة "تفاصيل" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تصريح ناري من بن دويد : بجعل مأرب مقبرة للكهنة ووجة برسالة مهمة لابناء المحافظة "تفاصيل"



ثمن الناطق الرسمي باسم المقاومة الوطنية التي يقودها "طارق صالح" في الساحل الغربي العميد صادق دويد، والتضحيات التي يقدمها ابناء مأرب والجيش للدفاع عن مدينة مأرب مؤكدا بأنها مهد الشورى وعنفوان الجمهورية ومقبرة الكهنة. وقال دويد في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر" رصدها محرر أبابيل نت : مارب مهد الشورى وقوة العنفوان الجمهوري ومقبرة الكهنة .

واضاف، نثمن عاليا التضحيات البطولية التي يجترحها الجيش وكل قبائل مارب الاوفياء الذين يدافعون ببسالة عن الجمهورية وكرامة وعزة شعبنا ويكبدون جحافل مليشيات الحوثي خسائر فادحة. جديد اب برس​ Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تصريح ناري من بن دويد : بجعل مأرب مقبرة للكهنة ووجة برسالة مهمة لابناء المحافظة "تفاصيل" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.