شكرا لقرائتكم خبر عن مادة بسيطة متوفرة في كل منزل لاصطياد ‘‘أفعى الكوبرا’’ بسهولة .. شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تسلحت" السلطات الألمانية بالدقيق والشرائط اللاصقة، في عملية لاصطياد ثعبان كوبرا ظهر في إحدى المدن. نحو 30 شخصاً اضطروا لترك منازلهم كإجراء وقائي وقضوا الليلة لدى الأصدقاء أو في وحداث طوارئ أعدتها السلطات.

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حيث أخلت السلطات الألمانية أربعة منازل في إحدى المدن بغرب البلاد بعد بلاغ بوجود ثعبان كوبرا سام للغاية. ووضعت السلطات الدقيق على الأرضيات في المنازل التي يرجح وجود الثعبان بها كما تم استخدام الشرائط اللاصقة من الجهتين، كمحاولة لاصطياد الثعبان.

وعن سبب استخدام الدقيق في هذه المهمة، قالت متحدثة باسم مدينة هيرنه، في ولاية شمال الراين ويستفاليا، في تصريحات نقلها موقع "تي أونلاين" الألماني، إن الدقيق يساعد في كشف آثار الثعبان السام عند حركته وبالتالي تسهيل مهمة معرفة مكانه والسيطرة عليه.

وكان أحد السكان قد أبلغ عن وجود الثعبان في منزله، وكإجراء وقائي تم إخلاء المنطقة المحيطة بالمنزل على مساحة 500 متر، وتحذير السكان من لمس الكوبرا حال ظهوره مرة أخرى. وتعتقد فرق الإنقاذ الألمانية أن الثعبان قد تمكن من الهروب من المنزل.

ا.ف/ ع.غ