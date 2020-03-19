شكرا لقرائتكم خبر عن الفلكي اللبناني ‘‘ميشال حايك’’ الذي تنبأ بمقتل ‘‘عبدالعزيز الفغم’’ يفجر مفاجأة مزلزلة بشأن ‘‘فيروس كورونا’’.. شاهد ماذا قال (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بالتزامن مع انتشار كورونا، نشر ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي فيديو للمنجم ميشال حايك متحدثا عن توقعاته للعام 2020.

وفي ظل وصول كورونا، إلى دول الخليج، قال حايك في الفيديو: "أعتبر هذه السنة سنة الـ"جنون"، مشيرا في فيديو آخر إلى أن "هذا الجنون سنشهده في السوبرماركت والمصارف والمدارس.."

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ويشار في هذا السياق إلى انتشار فيديوهات، في وقت سابق، لتهافت المواطنين على السوبرماركت قبيل بداية أزمة الدولار وعند انتشار فيروس كورونا في الخليج ودول عربية، وتدفق الناس إلى الشوارع، من أجل تخذين البضائع في المنازل خوفا من انقطاعها، يضاف إلى ذلك مشاهد الإشكالات التي وقعت في معظم المصارف اللبنانية بفعل أزمة الدولار أيضا.

الجدير بالذكر، أن العراف اللبناني" ميشال حايك" صدقت له الكثير من التوقعات في أوقات سابقة، كان أبرزها حادثة مقتل اللواء عبالعزيز الفغم ،الحارس الشخصي للملك سلمان قبل أشهر، والتي سبق وأن تنبأ بها حايك، في العام 2019.