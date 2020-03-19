شكرا لقرائتكم خبر عن أسد يقتحم سيارة ويقعد مكان السائق .. وما فعله مع إحدى النساء داخل السيارة لا يخطر على بال (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وكان السياح يسيرون بمركبتهم المكشوفة في السفاري، بينما قرر أسد كبير في لحظة خاطفة الصعود إلى السيارة أمام السائق، الذي ألهمه التقدير بألا يبادر بأي رد فعل خائف أو متهور، ما ساهم في طمأنة السياح، وقيام الأسد بتحركات بالغة الود معهم واحتضانهم، ما أدى بالسائحات اللاتي كن يشكلن معظم رواد السيارة إلى أخذ صور مع الأسد، وصرن ينادين الأسد باسم "فيليا".

وفي البداية، حاول الأسد استكشاف مقود قيادة السيارة، فوضع يديه عليه ثم تركه لاحتضان الزائرات.

وقالت "ديلي إكسبريس" إن التصرف اللطيف وبالغ الود من الأسد على نحو غير طبيعي، كان في المقابل منه تصرف وحشي من أسد آخر هجم على سائحة في المكان منذ أشهر وأصابها بإصابات بالغة.