شكرا لقرائتكم خبر عن فائدة أغلى من الذهب .. الكشف عن الحكمة الصينية لأكل الثعابين وسبب إقبالهم على وجبة ‘‘أفعى الكوبرا’’ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - صدم الصينيون قبل أيام بخبر مقتل طباخ صيني نتيجة لدغة من رأس أفعى مقطوع. ولكن السؤال الذي يُطرح هو لماذا يفضل الصينيون أكل لحم أفعى سامة ؟ وما الحكمة من وراء ذلك؟

أراد طباخ صيني تحضير حساء من أفعى الكوبرا. فقام بتقطيع الأفعى وتركها أكثر من 20 دقيقة. بعد ذلك قام بتحضير الحساء ورمي قطع جسد الأفعى فيه، وعندما أراد الطباخ رمي رأس الكوبرا إلى النفايات لدغه رأس الأفعى لدغة قاتلة قتلته في الحال، حسب موقع صحيفة "إكسبريس" الألمانية الالكتروني.

أخبار جديدة من الخليج 365:​

​​

​

​

Advertisements

​​

​

​

​​

​

لحم الأفعى .. منشط جنسي وعلاج للإمراض الجلدية

لكن هذه الحالة الغريبة هي ليست الأولى في الصين. وأكل لحم الأفعى مرغوب وشعبي في البلد وله تقاليد قديمة ويحضر في أطباق مختلفة، بالإضافة إلى تحضير حساء الأفعى الصيني الشهير منه.

يعتقد أن للحم الأفعى فوائد كثيرة، فالأطباء ينصحون بأكل لحم الأفعى بسبب فوائده الطبية، أما الصينيون فيعتقدون من جانبهم بأن لحم الأفعى يمنح القوة والطاقة وينصح به كمنشط جنسي وكعلاج للإمراض الجلدية.

"الطعام الذي لا يقتلك يعطيك الطاقة ويجعلك أقوى"

بالإضافة إلى ذلك هناك عامل نفسي مهم وراء أكل الأفاعي في الصين، لأن الصينيون يعتقدون بأن أكل لحوم الحيوانات السامة يعطي شعورا ايجابيا للشخص الذي يأكلها. وتقول الحكمة الصينية القديمة : "الطعام الذي لا يقتلك يعطيك الطاقة ويجعلك أقوى".ولذلك يرتفع سعر لحوم الأفاعي ويزداد الطلب عليها، وخاصة السامة منها مثل الكوبرا، نقلا عن موقع صحيفة "إكسبريس" الألمانية الالكتروني.