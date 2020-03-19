شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إصابتها بفيروس ‘‘كورونا’’ .. الفنانة ‘‘أحلام’’ تبعث برسالة حزينة لصديقتها.. شاهد ما ورد فيها؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حرصت الفنانة الإماراتية أحلام على توجيه رسالة لصديقتها المطربة هند البحرينية، تؤازرها فيها وتتمنى لها الشفاء العاجل، وذلك بعد إصابتها بـ"كورونا". أخبار جديدة من الخليج 365:​ ​​ Advertisements ​ ​ ​​ ​ ​ ​​ ​ كتبت أحلام عبر حسابها على "تويتر" واعتذرت لهند لأنها لم تعرف بأمر إصابتها إلا مؤخرا وتمنت لها أن تتعافى سريعا وتعود لابنها. كانت هند عادت مؤخرا من رحلة أوروبية، دخلت مباشرة الحجر الصحي في أحد المستشفيات في البحرين، وذلك أفضل لصحتها وصحة من حولها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بعد إصابتها بفيروس ‘‘كورونا’’ .. الفنانة ‘‘أحلام’’ تبعث برسالة حزينة لصديقتها.. شاهد ما ورد فيها؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ناس تايم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.