قائد عسكري لــ"اليمن العربي": إشادة المبعوث الأممي للبحسني تكريما مستحقاً تقديراً لجهوده

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 مارس 2020

الشحات غريب

علق قائد اللواء الشهيد "عمر سالم بارشيد" العميد عبدالدائم محمد صالح الشعيبي، على رسالة المبعوث الأممي مارتن غريفيث لقائد المنطقة العسكرية الثانية، اللواء الركن فرج سالمين البحسني.



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وقال صالح في تصريحات خاصة لــ"الخليج 365"، إن رسالة المبعوث الدولي مارتن غريفيت الموجهه لمحافظ محافضة حضرموت اللواء الركن فرج سالمين البحسني والتي أشاد بها لدور حضرموت كبارقه أمل للسلام والاستقرار باليمن وبالمنطقه وان ذلك التوصيف والاشادة من قبل المبعوث الدولي يمثل وسام شرف لحضرموت ولمحافضها البطل فرج سالمين البحسني ولتكوينات المجتمع الحضرمي السياسيه والعسكريه والثقافيه عامتاً .

وأضاف بأن ذلك ليس بجديداً علئ حضرموت التاريخ والحضاره كنمودج عام برهن ويبرهن في كل المراحل عمق وثقافة وبيئة حضرموت الراسخة في عمق التاريخ والمتآصله في صفات مجتمعها الراقي وثقافتها وتجانس بيئتها .

وقال ستضل حضرموت دوماً عنواناً للتعايش والرقي والانفتاح وهكذا هي حضرموت علئ مر التاريخ وربوع الجغرافيا وستضل متفرده ومتميزه بقيمها الاصيله وبطيبة اهلها وبنقاء فكرها .

وأكد أن رسالة إشادة المبعوث الأممي تعد شرف عظيم لنا جميعاً وتعد تكريماً مستحقاً للاخ المحافظ وذلك تقديراً لجهوده المتواصله بالمحافضه وعمله المستمر ودونما كللاً او مللاً وفي جميع المجالات. ومثل هذا التكريم والاشاده لمحافضنا هو تكريماً لجميع ابناء هذه المحافضه وبجميع تكويناتها المجتمعيه ويحق لنا الاعتزاز والفخر جميعاً باشادة المبعوث الدولي ل حضرموت ولمحافظها. ولتكن حضرموت نموذجاً رائعاً يغتداء به الجميع .