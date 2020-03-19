شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إصابة طفلة برصاص الحوثيين في حيس جنوب الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 مارس 2020

الحديدة - الخليج 365

اصيبت طفلة برصاص مليشيات الحوثي ذراع- إيران في اليمن – بالقرب من منزلها في مدينة حيس جنوب الحديدة.



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وأفادت مصادر محلية في حيس ان الطفلة “زهور عبدالله حندج” البالغة من العمر (9) سنوات أصيبت بطلق ناري حوثي أثناء تواجدها بالقرب من منزلها في قرية السبعة بمدينة حيس.

وأضافت المصادر ان الأهالي سارعوا إلى إسعاف الطفلة فور إصابتها إلى مستشفى حيس لتلقي الإسعافات ومن ثم نقلها إلى مستشفيات المخأ لاستكمال العلاج.

يذكر أن المواطن يحي حسن سعيد إستشهد يوم أمس أمام منزله بمدينة حيس إثر إصابته برصاص قناص حوثي، لتواصل المليشيات مسلسل جرائمها الإنسانية بحق المدنيين في محافظة الحديدة