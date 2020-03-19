قائد ألوية العمالقة يبعث برقية عزاء لأسرة الشهيد الشبوطي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 مارس 2020

الحديدة - الخليج 365

بعث القائد العام لألوية العمالقة في الساحل الغربي العميد علي سالم الحسني برقية عزاء ومواساة لأسرة الشهيد عهد الشبوطي أركان حرب اللواء الثالث مشاه الذي ارتقى شهيدًا بانفجار طائرة مسيرة حوثية شرق مدينة الدريهمي ضمن خروقات مليشيات الحوثي للهدنة الأممية.



وينشر "الخليج 365" البرقية كما وردت:

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قال تعالى (مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ ۖ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ ۖ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا)

لقد تلقينا نبأ استشهاد القائد عهد الشبوطي أركان حرب اللواء الثالث مشاه بعد حياة حافلة بالبطولات والملاحم والانتصارات في ميدان العزة والشرف والكرامة في قتال ومحاربة مليشيات الحوثي- أذناب إيران التي عاثت في الأرض فسادا.

وأننا نشاطر اهل وقائد ومنتسبي اللواء ومحبي الشهيد عهد الشبوطي احزانهم برحيل الشهيد، ونسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وان يوسع مدخله، ويغسله، بالماء والثلج والبرد، وان يبدله داراً خيراً من داره، وان يلهمنا واياكم الصبر والسلوان. وان لله وان اليه راجعون.