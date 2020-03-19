المليشيا تتكبد خسائر جديدة جراء خروقاتها بالحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 مارس 2020

الحديدة - الخليج 365

تكبدت المليشيات الحوثية، خسائر جديدة، جراء خروقاتها المتواصلة للهدنة الأممية في مدينة ومحافظة الحديدة غربي اليمن.



وأفاد مصدر ميداني، في القوات المشتركة أن المليشيات الحوثية هاجمت بقذائف المدفعية والأسلحة الرشاشة مواقع للقوات وأحياء سكنية محررة في مديريات بيت الفقيه وحيس والتحيتا، كما تم رصد تجمعات مسلحة وتحرك آليات للمليشيات.

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وأكد المصدر أن القوات المشتركة ردت بالسلاح المناسب على مصادر نيران وتحركات المليشيات التابعة لإيران محققة إصابات مباشرة في صفوفها في كافة القطاعات المشار إليها.

واضاف المصدر ان القوات المشتركة دكت تجمع لمتسللين للمليشيات في مدينة حيس وتدمير آلية تابعة للمليشيات اوقعت قتلى وجرحى فيما لاذ البقيه بالفرار ، بالإضافة إلى تدمير آلية متحركة لحظة استهدافها مزارع مواطنين في منطقة الجبلية، ومصرع وجرح متسللين صوب منطقة الجاح.

ويظهر تصوير جوي لاستطلاع القوات المشتركة لحظة دك تجمع مسلحين ومربض مدفعية للمليشيات في فناء مدرسة خارج مركز مدينة حيس ،كما يظهر في الفيديو لحظة الفرار الجماعي للناجين.