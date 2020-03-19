- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المليشيا تتكبد خسائر جديدة جراء خروقاتها بالحديدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 مارس 2020
الحديدة - الخليج 365
تكبدت المليشيات الحوثية، خسائر جديدة، جراء خروقاتها المتواصلة للهدنة الأممية في مدينة ومحافظة الحديدة غربي اليمن.
وأفاد مصدر ميداني، في القوات المشتركة أن المليشيات الحوثية هاجمت بقذائف المدفعية والأسلحة الرشاشة مواقع للقوات وأحياء سكنية محررة في مديريات بيت الفقيه وحيس والتحيتا، كما تم رصد تجمعات مسلحة وتحرك آليات للمليشيات.
وأكد المصدر أن القوات المشتركة ردت بالسلاح المناسب على مصادر نيران وتحركات المليشيات التابعة لإيران محققة إصابات مباشرة في صفوفها في كافة القطاعات المشار إليها.
واضاف المصدر ان القوات المشتركة دكت تجمع لمتسللين للمليشيات في مدينة حيس وتدمير آلية تابعة للمليشيات اوقعت قتلى وجرحى فيما لاذ البقيه بالفرار ، بالإضافة إلى تدمير آلية متحركة لحظة استهدافها مزارع مواطنين في منطقة الجبلية، ومصرع وجرح متسللين صوب منطقة الجاح.
ويظهر تصوير جوي لاستطلاع القوات المشتركة لحظة دك تجمع مسلحين ومربض مدفعية للمليشيات في فناء مدرسة خارج مركز مدينة حيس ،كما يظهر في الفيديو لحظة الفرار الجماعي للناجين.
كانت هذه تفاصيل خبر المليشيا تتكبد خسائر جديدة جراء خروقاتها بالحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.