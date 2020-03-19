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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ارتفاع أعداد الحالات المتعافية من فيروس كورونا في السعودية إلى 8 والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 مارس 2020
الرياض - الخليج 365
ارتفعت أعداد الحالات المتعافية من فيروس كورونا بالمملكة العربية السعودية.
وذكرت وزارة الصحة، أن عدد الحالات المتعافية حالتين ليصبح المجموع 8 حالات.
وأمس الأربعاء، أعلنت وزارة الصحة السعودية، عن رصد وتسجيل 67 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.
وقالت الوزارة إن 45 حالة من التي تم رصدها كانت قادمة قبل يومين من كل من بريطانيا وتركيا وإسبانيا وسويسرا وفرنسا وإندونيسيا والعراق. وقد تم نقلها مباشرةً من المطار إلى مكان للعزل الصحي.
وأضافت أن 11 حالة إصابة هي لمخالطين لحالات سابقة، وأن الـ11 حالة الأخرى كانت "تحت التقصي".
وأوضحت وزارة الصحة أن الحالات الـ67 توزعت كالتالي: 19 في مدينة الرياض، و23 في المنطقة الشرقية، و13 في مدينة جدة، و11 في مكة المكرمة، وحالة واحدة في عسير.
وذكرت الوزارة أن العدد الإجمالي للحالات المصابة بفيروس كورونا الجديد في السعودية وصل إلى 238 حالة.
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