شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أضرار بمنازل المواطنين جراء 20 قذيفة حوثية بالدريهمي جنوب الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 مارس 2020 الحديدة - الخليج 365 استهدفت مليشيات الحوثي،القرى الآهلة بالسكان ومنازل المواطنين بأكثر من 20 قذيفة هاون شرق مدينة الدريهمي جنوب الحديدة.

وأفادت مصادر محلية أن مليشيات الحوثي استهدفت القرى السكنية ومنازل المواطنين بأكثر من 20 قذيفة هاون تسببت بأضرار في منازل المواطنين. Advertisements وأضافت المصادر أن عملية القصف خلفت حالة من الذعر والرعب والخوف والهلع في صفوف المدنيين لاسيما الاطفال والنساء. وتأتي هذه الجرائم والإنتهامات بحق المواطنين ضمن مسلسل خروقات مليشيات الحوثي للهدنة الأممية في محافظة الحديدة في ظل الصمت المطبق للأمم المتحدة.

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