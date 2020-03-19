المليشيا تُجدد استهداف مطاحن البحر الأحمر بـ3 قذائف بالحديدة 

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 مارس 2020 الحديدة - الخليج 365 جددت مليشيات الحوثي، استهدف مطاحن البحر بثلاث قذائف مدفعية في مدينة الحديدة.

Advertisements وقالت مصادر محلية ان مليشيات الحوثي استهدفت مطاحن البحر الأحمر لإنتاج القمح بثلاث قذائف هاون، ضمن جرائم المليشيات الساعية لتدمير المنشآت والمؤسسات الحيوية في مدينة الحديدة. ويأتي استهداف مليشيات الحوثي لمطاحن البحر الأحمر بعد مرور ساعة من استهداف المليشيات لمجمع اخوان ثابت الصناعي والتجاري بثلاث قذائف مدفعية مماثلة.

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