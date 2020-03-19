المُشتركة تكسر هجوماً حوثياً شرق الدريهمي بالحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 مارس 2020 الحديدة - الخليج 365 كسرت القوات المشتركة هجوما شنته مليشيات الحوثي- ذراع إيران باليمن -على مواقعها شرق مدينة الدريهمي جنوب الحديدة.

Advertisements وأفاد مصدر ميداني أن مليشيات الحوثي شنت هجوم بمختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة والخفيفة على مواقع القوات المشتركة شرق المدينة. وأكد المصدر أن القوت المشتركة تصدت بكل شراسة للهجوم الحوثي فيما منيت المليشيات بخسائر فادحة في الأرواح والعتاد. هذا وقد رفعت مليشيات الحوثي من وتيرة تصعيدها العسكري للهدنة الأممية في عدة محاولات تسلل في مختلف جبهات القتال في الحديدة وقتل وجرح على إثرها العشرات من العناصر الحوثيين.

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