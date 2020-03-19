شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شرطة تعز تستدعي العاملين بالقطاع الصحي من منتسبيها لعقد دورة تدريبية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 مارس 2020 تعز - الخليج 365 أعلنت إدارة عام شرطة محافظة تعز لجميع الإخوه الأطباء والصيادله والممرضين وجميع العاملين في القطاع الصحي من منتسبي الشرطة بأن عليهم الحضور. وبحسب بلاغ - تلقى "الخليج 365" - فإن الإعلان شمل الأطباء والممرضين وجميع العاملين بالقطاع الصحي بمختلف تخصصاتهم من منتسبي إدارة عام شرطة المحافظه بجميع الوحدات والإدارات الأمنيه والخدميه من ضباط وصف وجنود. Advertisements وأوضح بأن عليهم الحضور إلى مبني إدارة عام شرطة المحافظه الخميس الموافق ١٩/ ٣/ ٢٠٢٠م لعقد دوره تدريبيه خاصة. ووفقاً للإعلان سيتم اتخاذ الاجراءات اللازمة بحق المتغيبين عن الحضور .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شرطة تعز تستدعي العاملين بالقطاع الصحي من منتسبيها لعقد دورة تدريبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.