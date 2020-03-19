المشتركة تصد محاولة تسلل حوثية بالتحيتا جنوب الحديدة 

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 مارس 2020
الحديدة - الخليج 365
تصدت القوات المشتركة لمحاولة تسلل شنتها المليشيات الحوثية على مواقعها تكبدت خلالها المليشيات خسائر فادحة في مديرية التحيتا جنوب الحديدة.
وأفاد مصدر ميداني في القوات المشتركة أن المليشيات شنت محاولة تسلل على مواقع القوات إلا أن القوات تصدت بكل بسالة للعناصر المتسللة وتمكنت من تدمير طقم تابع للمليشيات يحمل سلاح 14.5.
وكانت القوات المشتركة قد تصدت يوم أمس عده تسللات للمليشيات الحوثية في الدريهمي والتحيتا وحيس، تلقت المليشيات على اثرها خسائر فادحة في العتاد والأرواح.
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