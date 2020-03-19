شكرا لبحثكم عن خبر هل تذكرون الطفلة "سحر" ابنة أبو حاتم نجم "باب الحارة"..شاهد كيف صعقت الجميع بجمالها وتحولت الى حورية تسير على الارض (شاهد صور مذهلة تسلب العقول). والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - الرياض - 2020/03/19 الساعة 04:27 مساءً (العين أونلاين_متابعات )

هل تذكرون "ام بدر" بطلة “باب الحارة”.. لن تصدق كيف أصبح شكلها اليوم بعد عمليات تجميل غيرت ملامحها بالكامل..شاهد بالصورة جمالها الذي سحر الجميع? Advertisements عاجل فيصل القاسم يرعب كل حكام الخليج ويكشف عن عدد المصابين من الحكام العرب بفيروس كورونا القاتل ويتمنى الشفاء لزوجة هذا الرئيس بعد اصابتها بالفيروس الفتاك شاهد من تكون الزوجة الجديدة للفنان كاظم الساهر تخطف الأنظار بجمالها الذي يفوق الخيال‘‘..(صور) افتتاح ورشة تدريبية محافظة تعز

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