شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد يتوقع هطول أمطار على هذا المناطق والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - توقع مركز الارصاد في اليمن هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بعواصف رعدية أحياناً على عدد من المحافظات خلال الـ24 ساعة القادمة .

وقال المركز في نشرته الجوية الخميس ، ان حالة عدم الاستقرار في الأجواء على المرتفعات الجبلية وتمتد إلى أجزاء من الهضاب الداخلية والمناطق الصحراوية .

جديد "الخليج 365"

Advertisements

وحسب المركز فمن المتوقع هطول الأمطار خصوصاً على المرتفعات الشمالية الغربية خلال فترتي الظهيرة والمساء، فيما قد تهطل أمطار خفيفة ومتفرقة على المناطق الساحلية والمناطق الداخلية المحاذية لها خلال ساعة الليل والصباح الباكر .

وأوضح المركز أن الرطوبة العالية سوف تتسبب في تشكل الشابورة المائية أو الضباب على المنحدرات الجبلية لمحافظات صعدة، حجة، المحويت، ريمة، تعز، الضالع، لحج وأبين.

ونبه المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها إلى ضرورة الابتعاد عن بطون الأودية ومجاري السيول أثناء وبعد هطول الأمطار.

كما حذر سائقى المركبات في المنحدرات الجبلية من تدني الرؤية الأفقية بسبب تشكل الشابورة المائية أو الضباب.