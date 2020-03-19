عـــــــــاجل : وفاة أول يمني متأثراً بإصابته بفيروس كورونا “التفاصيل”

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عدن - ياسمين التهامي - توفي مساء أمس المغترب اليمني بالولايات المتحدة الأمريكية توفيق الروحاني من أبناء محافظة إب متأثرا بإصابته بمرض فيروس كورونا. وأكدت مصادر يمنية مقربة من الروحاني وفاته مساء الأمس جراء إصابته بالفيروس في إحدى الولايات. جديد "الخليج 365" Advertisements يذكر ان عدد الاصابات بالفيروس في امريكا بلغت أكثر من 3 آلاف إصابة وتوفي منها حتى اليوم 61 حالة بسبب الفيروس العالمي.

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