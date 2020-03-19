عــــــاجل : فاجعة كبرى .. وفاة اشهر اعلامي "يمني" في تركيا ( تفاصيل )

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عدن - ياسمين التهامي - توفي اليوم في مدينة اسطنبول التركية ، الإعلامي اليمني في قناة بلقيس الفضائية ،"رمزي الحرازي".

وأفاد مصدر مقرب من الحرازي في تصريح صحفي رصده " أحداث نت " قبل قليل، ، إن المصور في قناة بلقيس رمزي الحرازي ، توفي اثر نوبة قلبية، صباح اليوم في مدينة اسطنبول.

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