شكرا لقرائتكم خبر عن اشتداد المعارك غرب مأرب وساعات عصيبة على الحوثيين .. قتلى بينهم قيادي وغارات تفتك بالانقلابيين والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - تشهد جبهة صرواح غرب مأرب معارك عنيفة بين القوات الحكومية ومليشيات الحوثي الانقلابية .
وقتل العشرات من ميلشيات الحوثي الانقلابية بينهم قيادي ميداني في معارك مع قوات الجيش في جبهة صرواح غربي محافظة مأرب.
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وقال مركز سبأ الإعلامي إن المعارك أسفرت عن مقتل قائد ميداني حوثي وسبعة من مرافقيه في عملية استدراج ناجحة في مديرية صرواح.
وأفاد المركز "ان العشرات من الميلشيات قتلوا خلال ليل الأربعاء، والساعات الأولى من اليوم الخميس في اشتباكات وقصف مدفعي لتجمعات الحوثيين بجبهة صرواح".
في السياق، تمكنت قوات الجيش من إسقاط طائرة مسيرة تابعة للمليشيات الانقلابية، بالمخدرة.
إلى شن طيران التحالف العربي سلسلة من الغارات الجوية استهدفت تعزيزات حوثية كانت متجهة لتعزيز جبهات مقاتلي الميلشيات.
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