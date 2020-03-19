شكرا لقرائتكم خبر عن عـــــاجل : هذا ماحدث في العاصمة صنعاء وسيتم تطبيقة على جميع المحافظات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أقرت اللجنة الفنية لمواجهة الأوبئة بأمانة العاصمة صنعاء تنفيذ جملة من الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا منها الإغلاق المؤقت لصالات المناسبات والحمامات البخارية والتقليدية واستراحات الشيش والمسابح والحدائق العامة والخاصة بدءً من اليوم الخميس.

كما أقرت اللجنة في اجتماع عقدته امس الأربعاء 18 مارس 2020م إلزام المولات التجارية وأسواق السوبر ماركت بوضع معقمات صحية وأدوات رش في مداخلها وكذا إلزام صوالين الحلاقة بوضع كمامات وكفوف ولبس صحي للعاملين فيها والتعقيم المستمر لأدوات الحلاقة. جديد "الخليج 365" Advertisements

كما كلفت اللجنة مكتب النقل بالأمانة بمتابعة مندوبي ومسئولي الفرز وخطوط النقل المنتشرة بكافة المديريات، وإلزام وسائل النقل بعمل معقمات ووسائل رش يدوية فيها … كما كلفت اللجنة فرق التفتيش والرقابة الميدانية لصحة البيئة بمكتب الأشغال بالنزول الميداني المكثف للمطاعم والبوفيات للاطلاع على مدى التزامها بنظافة خزانات المياه وإلزام مالكيها بالتعقيم الصحي والرش.

كما أقرت اللجنة تشكيل غرف طوارئ وعمليات مركزية برئاسة الوكيل المساعد للأمانة عبدالوهاب شرف الدين ومدير مكتب الصحة بالأمانة الدكتور مطهر المروني وعدد من المعنيين.

وتم تكليف لجنة توعوية للتنسيق وتوجيه الفرق التوعوية بالأمانة للقيام بدورها في توعية المجتمع بأهمية النظافة وترسيخ الوعي البيئي والصحي.

وأكدت اللجنة العمل على تنفيذ حملة رش شاملة بالأمانة مطلع الأسبوع المقبل، وتكليف مكتب الصحة بتجهيز كميات كافية من مواد الرش والمعقمات لأماكن التجمعات وتكليف مشروع النظافة بإعداد برنامج لسير فرق الرش بالمديريات.

وفيما يتعلق بالإجراءات المتخذة بمجال النظافة، كلفت اللجنة صندوق ومشروع النظافة بتوفير مستلزمات حماية ووقاية عمال وعاملات النظافة من كفوف وكمامات صحية وملابس وغيرها من المستلزمات الصحية.

وأكدت ضرورة مضاعفة جهود النظافة وإقرار فترة إضافية مدفوعة الأجر للعاملين بما يتناسب مع التوجهات الاحترازية لجائحة فيروس كورونا.

وكلفت الجهات المعنية بإشعار محال تأجير الخيام بمنع التأجير مؤقتاً حتى إشعار آخر .

وفي الاجتماع أكد أمين العاصمة حمود عباد أهمية اضطلاع المكاتب والأجهزة المعنية بالأمانة بدورها في الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس.

كما أكد أن أمانة العاصمة ستدشن السبت المقبل أكبر عملية رش وتعقيم لأماكن التجمعات والأسواق والشوارع الرئيسة بمديريات الأمانة.

فيما أشار رئيس لجنة الشئون الاجتماعية بمحلي الأمانة إلى أهمية تعزيز الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا .

وكان مدير مكتب الصحة بالأمانة الدكتور مطهر المروني ومدير إدارة الترصد الوبائي بالمكتب الدكتور عدنان جندس، أوضحا أنه تم تجهيز أربعة مراكز حجر صحي في عدد من المديريات، إضافة إلى تجهيز مركز العزل بمستشفى زايد للأمومة والطفولة بمديرية بني الحارث.

بدوره أكد مدير مكتب الصحة بمحافظة صنعاء الدكتور خالد المنتصر أهمية تعزيز التنسيق بين الأمانة والمحافظة من خلال اعتماد فرق صحية مشتركة بمداخل العاصمة.

وأشار إلى أن المسافرين والقادمين من الخارج يقصدون أمانة العاصمة بالدرجة الأولى ما يتطلب توفير وتجهيز مرافق وفنادق للحجر الصحي بهدف الوقاية من الفيروس.

فيما أكدت مداخلات ومقترحات عدد من وكلاء الأمانة ومدراء المكاتب التنفيذية أهمية تجهيز أماكن حجر صحية كافية وتشديد الإجراءات الوقائية خاصة للقادمين من خارج أمانة العاصمة.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عـــــاجل : هذا ماحدث في العاصمة صنعاء وسيتم تطبيقة على جميع المحافظات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.